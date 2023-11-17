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В вязаном бикини лимонного цвета: британская модель похвасталась упругими ягодицами на отдыхе

В вязаном бикини лимонного цвета: британская модель похвасталась упругими ягодицами на отдыхе

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
726
Время на прочтение
1 мин
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В вязаном бикини лимонного цвета: британская модель похвасталась упругими ягодицами на отдыхе

Арабелла Чи/Instagram

Арабелла Чи обожает демонстрировать свою идеальную фигуру подписчикам.

Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – порадовала фолловеров в Instagram новыми пикантными фотографиями с отдыха. Красавица принимала солнечные ванны и решила сделать несколько красивых кадров, чтобы показать себя во всей красе.

Арабелла Чи/Instagram / ©
Арабелла Чи/Instagram

Блондинка появилась в стильном вязаном бикини лимонного цвета от бренда FashionNova. Арабелла похвасталась стройной соблазнительной фигурой, а также – упругими сексуальными ягодицами. Свой пляжный лук она дополнила прической с локонами, легким макияжем и золотыми украшениями.

Арабелла Чи/Instagram / ©
Арабелла Чи/Instagram

Напомним, ранее Арабелла Чи в блестящем кроп-топе похвасталась пикантным декольте.

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Дата публикации
Просмотры
726
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