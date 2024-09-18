В вязаном бикини оливкового оттенка: Арабелла Чи похвасталась стильным пляжным луком

Модель пополнила свой пляжный гардероб новым купальником.
Британская модель и звезда реалитишоу "Остров любви" – Арабелла Чи – похвасталась новым пляжным образом.
Модель предстала перед камерой в вязаном бикини оливкового цвета. Сверху она надела вязаную кофту в сетку и завязала на бедрах такое же парео. Красавица продемонстрировала стройную и соблазнительную фигуру.
Волосы Арабелла собрала в низкий пучок, надела на лицо солнцезащитные очки, украсила уши золотыми серьгами-кольцами, шею – цепочками, а руки – браслетами.
"К пляжу готова", — подписала видео Чи.
Напомним, в прошлый раз Арабелла Чи выложила видео с отдыха в турецком городе Бодрум. Она похвасталась стройной фигурой в белом бикини с принтом огня.
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