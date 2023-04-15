В вязаном лифчике и мини-шортах: Сара Сампайо на музыкальном фестивале

31-летняя португальская модель Сара Сампайо посетила мероприятие Celsius Oasis Vibe House в первый день фестиваля Coachella в Индио, в Калифорнии.
Экс-"ангел" Victoria's Secret надела в этот день бледно-розовый вязаный бюстгальтер от Lovers + Friends и крошечные салатовые шорты украшенные пайетками и цветочными деталями.
Обута модель была в салатовые мюли на каблуках, на лице у нее были серьги в форме сердец, на шее несколько золотых подвесок. Девушка распустила волосы и красиво уложила их волнами. Также на запястье у нее было несколько браслетов.
Напомним, фестиваль Coachella очень любят посещать модели. Бразильская модель Алессандра Амбросио также показывала в Instagram Stories, как собиралась на тусовку.
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