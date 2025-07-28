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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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В вязаном лифе с 3D-цветами: нидерландская модель похвасталась романтическим пляжным луком

Лаура Селия отдыхает в городе Амальфи, что недалеко от Неаполя.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Лаура Селия

Лаура Селия

Нидерландская модель Лаура Селия поделилась с фолловерами в Instagram новыми фотографиями с отдыха в Италии.

Красавица наслаждалась морской прогулкой на яхте. Для этого она выбрала романтический пляжный аутфит. На ней был молочный вязаный лиф с вязаными 3D-цветами и такая же юбка с цветами.

Лаура Селия

Лаура Селия

У Лауры была объемная укладка с локонами и макияж с черными стрелками.

Лаура Селия

Лаура Селия

Селия делала селфи и фотографировалась на фоне красивых пейзажей.

Напомним, ранее Лаура Селия в голубом бикини похвасталась накачанным прессом.

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