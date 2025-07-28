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- Шоу-бизнес
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В вязаном лифе с 3D-цветами: нидерландская модель похвасталась романтическим пляжным луком
Лаура Селия отдыхает в городе Амальфи, что недалеко от Неаполя.
Нидерландская модель Лаура Селия поделилась с фолловерами в Instagram новыми фотографиями с отдыха в Италии.
Красавица наслаждалась морской прогулкой на яхте. Для этого она выбрала романтический пляжный аутфит. На ней был молочный вязаный лиф с вязаными 3D-цветами и такая же юбка с цветами.
У Лауры была объемная укладка с локонами и макияж с черными стрелками.
Селия делала селфи и фотографировалась на фоне красивых пейзажей.
Напомним, ранее Лаура Селия в голубом бикини похвасталась накачанным прессом.