В вязаном мини-платье и кружевных ботильонах: самый яркий монохромный образ на премьере сериала "Уэнсдей 2" в Лондоне

Джой Сандей / © Associated Press

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В Лондоне состоялась премьера второго сезона популярного телесериала "Уэнсдей". На мероприятии присутствовала актерская команда, среди которых - Джой Сандей.

Джой Сандей / © Associated Press

Актриса выбрала для своего появления яркий монохромный аутфит. На ней был красный наряд из коллекции осень-зима 2025-26 бренда McQueen, который состоял из вязаного короткого платья, напоминающего свитер, и кружевных колготок.

Джой Сандей / © Associated Press

Лук Джон дополнила широкополой шляпой и красными кружевными ботильонами на шпильках. Она сделала макияж с черными стрелками и темной помадой на губах, длинный острый маникюр бордового оттенка, украсила уши бриллиантовыми серьгами, а руки - кольцами.

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Джой Сандей / © Associated Press

Сандей позировала на ивенте со своими коллегами - Дженной Ортегой, которая продемонстрировала смелый лук в "голом" платье цвета сливочного масла и с питоновым принтом, и Эммой Майерс, которая выбрала малиновое кружевное мини-платье.

Джой Сандей, Дженна Ортега и Эмма Майерс / © Associated Press

Напомним, сериал "Уэнсдей 2" выйдет на Netflix в двух частях: первая - 6 августа, вторая - 3 сентября 2025 года.

Сюжет:

События сериала разворачиваются вокруг Уэнсдей Аддамс, которая возвращается в Академию Nevermore. Ее ждет новый директор (Стив Бушеми) и новая группа поклонников, одержимых ею. В новом сезоне также обещают раскрыть семейные тайны Аддамсов.

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