В вязаном мини-платье с откровенным вырезом: американская актриса в соблазнительном луке приехала на ивент

35-летняя Карруче Тран обожает носить откровенные наряды.
В объективы папарацци в Калифорнии попала американская актриса и фотомодель афро-вьетнамского происхождения Карруче Тран. Звезда прибыла на событие CELSIUS Cosmic Desert в Индио.
Красавица выбрала для своего появления соблазнительный аутфит. Она надела белое вязаное мини-платье на бретельках и с глубоким вырезом, под которым не было бюстгальтера. Тран продемонстрировала пикантное декольте и следы от купальника.
Свой образ Карруче дополнила высокими крокодиловыми сапогами цвета слоновой кости, солнцезащитными очками в пастельно-розовой оправе. У нее была короткая стрижка, лаконичные серьги в ушах, шнурок с бусинами на шее и длинный молочный маникюр с жемчугом.
Напомним, Карруче Тран гуляла по Майами в "голом" вязаном бежево-коричневом платье, под которым было нюдовое белье.
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