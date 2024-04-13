В вязаном мини-платье с откровенным вырезом: американская актриса в соблазнительном луке приехала на ивент

В объективы папарацци в Калифорнии попала американская актриса и фотомодель афро-вьетнамского происхождения Карруче Тран. Звезда прибыла на событие CELSIUS Cosmic Desert в Индио.

Красавица выбрала для своего появления соблазнительный аутфит. Она надела белое вязаное мини-платье на бретельках и с глубоким вырезом, под которым не было бюстгальтера. Тран продемонстрировала пикантное декольте и следы от купальника.

Карруче Тран / Фото: Getty Images

Свой образ Карруче дополнила высокими крокодиловыми сапогами цвета слоновой кости, солнцезащитными очками в пастельно-розовой оправе. У нее была короткая стрижка, лаконичные серьги в ушах, шнурок с бусинами на шее и длинный молочный маникюр с жемчугом.

Напомним, Карруче Тран гуляла по Майами в "голом" вязаном бежево-коричневом платье, под которым было нюдовое белье.

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