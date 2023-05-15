В вязаном платье и босоножках на платформе: Синди Кроуфорд блистала на празднике матерей

Синди Кроуфорд побывала на днях на праздничном мероприятии. Best Buddies International провела свой 6-й ежегодный праздник матерей в районе Pacific Palisades в Лос-Анджелесе в субботу в честь выходных, посвященных Дню матери.

Синди была среди знаменитостей, поддерживающих это мероприятие. Она выглядела невероятно в кремовом вязаном платье с тонким поясом на талии и бахромой на подоле. К образу подобрала коричневые босоножки на платформе и завязках.

Темно-каштановые локоны длиной до плеч Синди распустила, сделав объемную укладку. На лице у звезды был максимально натуральный макияж.

Синди Кроуфорд / Фото: Getty Images

Синди и ее муж Ренди Гербер воспитывают двоих детей – дочь Кайю и сына Пресли. Особенно известна сейчас именно Кайя, она пошла по стопам матери и стала моделью. А ее личная жизнь давно стала достоянием общественности. Недавно мы писали, что Кайя Гербер вышла на дорожку с возлюбленным, а эти фото облетели все СМИ.

Кайя Гербер / Фото: Getty Images

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