В вязаном платье и на огромных платформах: Дуа Липа сходила на ужин в Нью-Йорке

Для мероприятия она решила надеть образ от американского дизайнера.

27-летняя британская певица Дуа Липа прибыла в Нью-Йорк, поскольку возьмет в этом году участие в главном светском мероприятии города - Met Gala, который ежегодно проводится в Метрополитен-музее. В преддверии своего появления на красной дорожке звезда посетила светский ужин, организованный редактором Vogue Анной Винтур в Сохо.

На Липе было вязаное платье болотного оттенка от бренда Marc Jacobs, которое впервые было представлено в коллекции весна-лето 2023.

Лук она дополнила сапогами из той же коллекции на огромных платформах, а также сумкой от Ferragamo с леопардовым принтом. Завершили ее образ длинный французский маникюр, золотой браслет на руке и макияж.

Дуа Липа / Фото: Getty Images

Также это мероприятие посетила и актриса Пенелопа Крус, но, в отличие от Дуа, пришла вся с ног до головы в Chanel.

Пенелопа Крус / Фото: Getty Images

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