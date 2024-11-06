В вязаном платье с американской проймой: Дженнифер Лопес подчеркнула фигуру нарядом

Знаменитая красавица выглядела очень эффектно в этом наряде, хотя он и был лаконичным.

Актриса Дженнифер Лопес прибыла в Лондон, где состоялась премьера биографического фильма Unstoppable. Фотографам она позировала в эффектном наряде белого цвета - вязаном платье миди от бренда Magda Butrym.

Дженнифер Лопес / Фото: Associated Press

У платья была высока горловина и американская пройма, но самого оно было однотонным и обтягивающий из-за чего хорошо подчеркивало фигуру Лопес.

Образ она дополнила также пушистым оверсайз жакетом-пальто, туфлями в тон наряда от известного обувного бренда Christian Louboutin и небольшим клатчем.

Дженнифер Лопес / Фото: Associated Press

Волосы Лопес уложила в высокую прическу, а на лице у нее біл макияж в нежной коричневой гамме.

Дженнифер Лопес / Фото: Associated Press

А ведь еще несколько дней тому назад Лопес гуляла по Нью-Йорку, где ее заметили папарацци на улице. Дженнифер надела тогда необычный для себя образ - коричневый костюм от бренда Gucci, который включал короткие трикотажные шорты и кардиган на пуговицах.

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