В вязаном платье с "голым" верхом: Наоми Кэмпбелл в милом образе сходила на вечеринку

Наоми Кэмпбелл стала гостьей вечеринки по случаю открытия нового ресторана LAVO в Лондоне.

Для такого события супермодель выбрала белое платье, вязаное крючком, от бренда The Row. Оно имело рюши в зоне декольте и манжетах, а также многоярусную юбку. Верх платья был практически "голым". Талию модель украсила серебрянным поясом-цепочкой со звездами. Платье отлично сидело на стройной фигуре Наоми.

На плече у нее висела на цепочке оранжевая стеганная сумка с зеленым низом.

Наоми Кэмпбелл / Фото: Getty Images

Кэмпбелл надела на лицо солнцезащитные очки, на губы нанесла прозрачный блеск, а уши украсила длинными серьгами. Волосы она уложила в легкие локоны и завершила лук молочным маникюром.

Напомним, на показ бренда MAINS Наоми Кэмпбелл пришла в черном двубортном жакете с баской-рюшами и каймой с молнии и прямых брюках с молниями до колен.

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