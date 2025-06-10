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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
238
Время на прочтение
1 мин

В вязаном платье с разрезом: Блейк Лайвли посетила светское мероприятие в Нью-Йорке

Актриса Блейк Лайвли просто сияла, когда вышла на публику в Нью-Йорке. Она посетила 18-й ежегодный ужин Tribeca Artists Dinner, организованный Модным домом Chanel в The Odeon.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Блейк Лайвли

Блейк Лайвли / © Associated Press

Блейк была одета в вещи от Chanel, в частности она сочетала белое платье миди на бретельках, которое выполнено в сложных узорах, а также украшено белыми бусинами и разрезом.

Блейк Лайвли / © Associated Press

Блейк Лайвли / © Associated Press

Платье она дополнила жакетом из денима и с белыми манжетами, который носила просто накинув на плечи.

Блейк Лайвли / © Associated Press

Блейк Лайвли / © Associated Press

Особое внимание привлекла сумка звезды сериала «Сплетница», поскольку на плече у нее висел аксессуар в виде жука скарабея. Эта сумка была представлена Chanel в коллекции 2019 года.

Также Блейк носила микс украшений, ведь на ней были украшения от Chanel и ее любимого бренда Lorraine Schwartz. А вот что касается обуви, то она осталась верной любимому бренду тоже, но уже Christian Louboutin. Ее босоножки на каблуках украшали бусинки и стразы.

Блейк Лайвли / © Associated Press

Блейк Лайвли / © Associated Press

Посетила мероприятие со своей племянницей Кейт Джонсон. Девушка тоже носила Chanel и распустила роскошные волосы, как и ее тетя-суперзвезда.

Блейк Лайвли и ее племянница / © Associated Press

Блейк Лайвли и ее племянница / © Associated Press

Это появление актрисы на мероприятии произошло после того, как стало известно, что судья Нью-Йорка отклонил иск Джастина Бальдони о клевете на сумму 400 млн долларов против Блейк. Конфликт актеров возник на съемочной площадке фильма «Оставь, если любишь», в котором они вместе сыграли.

Блейк Лайвли / © Associated Press

Блейк Лайвли / © Associated Press

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Associated Press

Блейк Лайвли / © Associated Press

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Дата публикации
Количество просмотров
238
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