В вязаном платье с разрезом: Блейк Лайвли посетила светское мероприятие в Нью-Йорке

Блейк Лайвли / © Associated Press

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Блейк была одета в вещи от Chanel, в частности она сочетала белое платье миди на бретельках, которое выполнено в сложных узорах, а также украшено белыми бусинами и разрезом.

Блейк Лайвли / © Associated Press

Платье она дополнила жакетом из денима и с белыми манжетами, который носила просто накинув на плечи.

Блейк Лайвли / © Associated Press

Особое внимание привлекла сумка звезды сериала «Сплетница», поскольку на плече у нее висел аксессуар в виде жука скарабея. Эта сумка была представлена Chanel в коллекции 2019 года.

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Также Блейк носила микс украшений, ведь на ней были украшения от Chanel и ее любимого бренда Lorraine Schwartz. А вот что касается обуви, то она осталась верной любимому бренду тоже, но уже Christian Louboutin. Ее босоножки на каблуках украшали бусинки и стразы.

Блейк Лайвли / © Associated Press

Посетила мероприятие со своей племянницей Кейт Джонсон. Девушка тоже носила Chanel и распустила роскошные волосы, как и ее тетя-суперзвезда.

Блейк Лайвли и ее племянница / © Associated Press

Это появление актрисы на мероприятии произошло после того, как стало известно, что судья Нью-Йорка отклонил иск Джастина Бальдони о клевете на сумму 400 млн долларов против Блейк. Конфликт актеров возник на съемочной площадке фильма «Оставь, если любишь», в котором они вместе сыграли.

Блейк Лайвли / © Associated Press Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Associated Press