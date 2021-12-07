В вязаном топе и джинсах: Ванесса Паради на показе Chanel в Париже

В вязаном топе и джинсах: Ванесса Паради на показе Chanel в Париже

Во вторник, 7 декабря, в самом сердце Парижа - в 19-м округе, состоялся новый показ Модного дома Chanel Métiers d'Art.

Посетила мероприятие муза бренда - 48-летняя французская актриса и бывшая жена Джонни Деппа Ванесса Паради. На мероприятие знаменитость пришла в джинсах и в вязаном топе с бахромой и такой же накидкой, которые были представлены впервые во время показа круизной коллекции Chanel 2021/22, которая была вдохновлена творчеством режиссера Жана Кокто. Образ Ванесса дополнили серыми ботинками, тоже от этого французского бренда, несколькими украшениями и красным маникюром.

Ванесса Паради / Getty Images

Ранее бренд презентовал тизер шоу, проиллюстрированный студией REMEMBERS.

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