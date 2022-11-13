В вязаном топе и макси-юбке: Эльза Хоск посетила гала-вечер в Лос-Анджелесе

34-летняя шведская модель и экс-"ангел" Victoria’s Secret Эльза Хоск посетила 12 ноября гала-концерт Baby2Baby 2022 в Pacific Design Center в Западном Голливуде.

Каждый год на гала-концерте Baby2Baby мамам-суперзвездам вручается награда Giving Tree Award, а в этом году этой награды удостоилась Ким Кардашьян, которая также присутствовала на мероприятии.

Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

"Десятилетняя поддержка Ким Baby2Baby лично и через ее компании SKIMS и KKW Beauty сыграла важную роль в росте организации", - написали в Instagram-аккаунте Baby2Baby.

34-летняя Эльза Хоск появилась на мероприятии в коротком вязанном топе молочно-белого цвета и макси-юбке с небольшим шлейфом от Magda Butrym из коллекции весна-лето 2023. В руках модель держала такую же сетчатую сумку, декорированную крупным цветком. Белокурые волосы она собрала в высокую прическу и сделала легкий вечерний макияж в бежевых оттенках.

Эльза Хоск / Фото: Getty Images

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