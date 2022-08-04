В вязаном топе и рваных джинсах: супермодель Джиджи Хадид под прицелом папарацци

27-летняя модель Джиджи Хадид была в центре внимания вчера в Нью-Йорке, когда вышла прогуляются с подругой. Девушка надела довольно оригинальный лук, в котором сочетала стильные джинсы от Danielle Guizio с дырками на коленях, с разноцветным вязаным кроп-топом, классическими кедами Converse All Star и маленькой сумкой Loro Piana.

Джиджи Хадид / Фото: Getty Images

Дополнили образ знаменитой модели массивные цепочки на шее, панамка и солнцезащитные очки с овальными линзами.

Отметим, квадратная сумка от Loro Piana - любимая в коллекции Джиджи, поскольку она очень часто дополняет ею свои образы.

Джиджи Хадид / Фото: Getty Images

Также у нее есть модель в коричневом цвете.

Джиджи Хадид / Фото: Getty Images

Стоимость такой сумки - 1975 долларов.

Сумка Джиджи Хадид

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