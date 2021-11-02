В вязаном топе с голой спиной и в модных джинсах: Жизель Оливейра похвасталась образом

Она сейчас живет в Калифорнии, поэтому часто делится сексуальными летними луками.
Бразильская манекенщица Жизель Оливейра поделилась с поклонниками новым образом и на этот раз позировала в эффектном вязаном топе с голой спиной. Он был в форме ромба и завязывался на спине. Сочетала модель свой необычный топ с модными сейчас широкими джинсами и белыми кедами.
Также выделялись в ее образе и аксессуары, например, маленькая черная сумка с короткими ручками и солнцезащитные очки со светлыми линзами.
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