В вязаном жилете и кожаной юбке: Кэти Холмс в стильном луке попала в объективы папарацци

Актриса и бывшая жена Тома Круза сочетала в своем образе классические цвета.

В объективы папарацци на улицах Нью-Йорка попала Кэти Холмс. Актриса вышла в свет в стильном образе в классических цветах от бренда Cinq à Sept.

На ней была черная укороченная вязаная жилетка, белая рубашка и кожаная юбка длины миди на пуговицах. Наряд Кэти дополнили серыми слингбэками с персиковыми шпильками и ремешками.

Кэти Холмс / Фото: Getty Images

Холмс сделала укладку с локонами, нежный макияж, бежевый маникюр, уши украсила лаконичными серьгами, а руку – браслетом.

Напомним, ранее Кэти Холмс продемонстрировала аутфит в длинной полосатой рубашке, серой футболке и шелковой юбке.

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