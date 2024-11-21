В вязаном жилете и кожаной юбке: Кэти Холмс в стильном луке попала в объективы папарацци

Актриса и бывшая жена Тома Круза сочетала в своем образе классические цвета.
В объективы папарацци на улицах Нью-Йорка попала Кэти Холмс. Актриса вышла в свет в стильном образе в классических цветах от бренда Cinq à Sept.
На ней была черная укороченная вязаная жилетка, белая рубашка и кожаная юбка длины миди на пуговицах. Наряд Кэти дополнили серыми слингбэками с персиковыми шпильками и ремешками.
Холмс сделала укладку с локонами, нежный макияж, бежевый маникюр, уши украсила лаконичными серьгами, а руку – браслетом.
Напомним, ранее Кэти Холмс продемонстрировала аутфит в длинной полосатой рубашке, серой футболке и шелковой юбке.
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