В вязаной шапке-балаклаве: младшая сестра Майли Сайрус пришла на модное шоу в странном образе

На мероприятии она появилась в компании друга.

Младшая сестра певицы Майли Сайрус - Ноа - стала завсегдательницей модных показов и старается не пропускать шоу любимых брендов. Так 23 июня 23-летняя девушка посетила показ мужской коллекции весна-лето 2024 бренда Kenzo. Шоу прошло в Париже в рамках Недели моды.

Ноа традиционно для себя решила удивить образом и выбрала нестандартный наряд, поскольку на ней было темно-синее платье в цветочный принт и с длинными рукавами, которое она дополнила черными сапогами и вязаной теплой балаклавой с цветком.

Макияж у нее был по последним трендам: бледная кожа, легкий блеск на губах и выбеленные брови.

Ноа Сайрус / Фото: Getty Images

Компанию певице на мероприятии составил канадский кантри-певец Орвилл Пек, известен тем, что не показывает публике своего лица. Певец был в белом оверсайз-луке и вязаной балаклаве.

Ноа Сайрус / Фото: Getty Images

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