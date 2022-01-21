В вязаных свитерах и с ретро-локонами: новая украинская группа выпустила свой дебютный клип

В вязаных свитерах и с ретро-локонами: новая украинская группа выпустила свой дебютный клип

Дуэт "східзахід" презентовал свою первую песню и видео на нее "Затишно".

Он — с Востока, она — с Запада страны, а вместе они новая украинская группа "східзахід", которая презентовала свою первую песню и клип "Затишно".

Сергей и Наташа познакомились в соцсети и сразу нашли общий язык.

"Я искал солистку в группу. Увидел видео Наталки, где она пела на свадьбах, и это пение меня покорило. Написал ей тогда: "Что ты?", а она ответила: "А ты что?", — так и завязалось", – рассказал Сергей.

Группа "восток-запад"/Прессслужба

Затем артисты встретились в Киеве, где записали свой первый сингл "Затишно" и сняли на него клип, выпущенный сегодня.

В видео дуэт появился в вязаных свитерах, с ретро-локонами, причудливыми улыбками и с положительным вайбом.

Сергей и Наталка считают главной миссией своего творчества – нести любовь и добро.

Группа "восток-запад"/Прессслужба

Именно непринужденностью и позитивом группа завоевала внимание оргкомитета отбора на "Евровидение", который состоялся на днях. Последние подпевали новоиспеченной группе уже с первого припева "Затишно", хотя слышали сингл впервые.