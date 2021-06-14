В вышитом жакете цвета фуксии: Екатерина Кухар в ярком образе выпустила своих первых "лебедей"

Прима-балерина посетила выпускной концерт Киевского государственного профессионального хореографического колледжа.

В Национальной опере Украины состоялся финальный выпускной концерт Киевского государственного профессионального хореографического колледжа, которым в течение уже года руководит прима-балерина Екатерина Кухар.

Екатерина Кухар с выпускниками/Пресс-служба

Пресс-служба

Праздничный концерт начали нынешний художественный руководитель хореографического колледжа Алексей Бессмертный и телеведущая Анастасия Даугуле.

Пресс-служба

На спектакль приехали также руководители из разных театров Украины и послы из многих стран мира: Германии, Австрии, Канады, Испании, Индии и других.

Зрители были в восторге от программы концерта, которая состояла из двух актов классического репертуара и современной хореографии.

Пресс-служба

Александр Стоянов/Пресс-служба

Екатерина Кухар вышла на сцену с приветственным словом и впервые на сцене была не на пуантах, а на каблуках. Для этого события она выбрала роскошный вышитый жакет цвета фуксии от украинского дизайнера Юлии Магдич, который скомбинировала с черным приталенным платьем длины миди и прозрачно-черными туфлями на шпильках.

Пресс-служба

После концерта Екатерина поделилась подробностями по подготовке к концерту:

"Я впервые на сцене Национальной оперы была в качестве руководителя колледжа, это для меня очень большая ответственность. Очень трудно и боязно, беспокоилась за каждого из детей, помню, какое говорила каждом из них замечание, смотрела поняли ли они его. Волновалась за их технику, чтобы у них все получилось. У них был тяжелый год, для артистов балета локдаун — это просто наказание. Кажется, что мне гораздо легче выйти на сцену и станцевать самой, потому что я за них очень переживала. Накануне концерта я зашла в колледж в 9 утра и вышла в 21 вечера. В день концерта проснулась уже в 6 утра, кучу вопросов надо решить, чтобы праздник для детей состоялся".

Пресс-служба

Кроме того, балерина рассказала о планах на будущее. В следующем месяце она планирует начать в кампусе ремонт.

"В июле месяце планируем начать ремонт в нашем кампусе, где именно живут дети. Думаю, что материально-техническое состояние за 2 года можно улучшить, если все будет идти так, как мы спланировали, если нам не будут мешать некоторые представители, не будут хотеть вернуться назад и делать то, что они делали более 10 лет ранее, еще до нас. Тогда все будет в порядке. В течение года мы успели сделать ремонт в раздевалках, душевых, уборных. И сейчас дети мне благодарны, что они просто могут принять душ, а не греть воду в чайнике.

Екатерина Кухар с выпускниками/Пресс-служба

В следующем году планируем сотрудничество с Национальной французской академией, сейчас на этапе обсуждения деталей сотрудничества: обмен студентами, педагогами и планируем совместные гала-концерте", — рассказала Кухар.

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