В вышитых нарядах и у елки: Екатерина Бужинская показала снимки с новогодней фотосессии с детьми

Звездная мама и дочь одели платья-вышиванки, а сын – рубашку с вышивкой.
Екатерина Бужинская опубликовала в Instagram красивые снимки с новогодней фотосессии, в которой вместе с ней снялись ее дети-близнецы – Дима и Катя.
Для фотосета звездная мама выбрала family look в национальных нарядах. На артисте и ее дочери были роскошные платья-вышиванки, а на сыне – рубашка-вышиванка.
Позировали они у камина и волшебно одетой елки с подарками.
В посте Екатерина отметила, что подводит итоги уходящего года она не будет, ведь он был самым страшным для всех украинцев. Она поблагодарила наших защитников и людей, которые поддерживают украинский народ.
"Не хочется подводить никаких итогов. Год был один из самых плохих и трудных для каждого украинца… Переоценка ценностей и понимание, что жизнь — самое важное, что у нас есть. Слава Богу, что имела возможность дать благотворительные концерты в течение года и поработать волонтером. Низкий поклон всем невероятным и искренним людям, которые поддерживали Украину и наш народ! Спасибо ВСУ — лучшей Армии в мире. Нашим Героям. Вечная память тем, кто отдал свою жизнь...и будет жить в наших сердцах...Верю, молюсь о Победе и мирном небе", – написала артистка.
Напомним, ранее Екатерина продемонстрировала красивый образ в вышиванке, цветочном венке и коралловом ожерелье.
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