В вышиванке и патриотической куртке: JULIK пронзительно исполнил гимн Украины на футбольном матче

Артист в патриотическом луке спел гимн Украины на матче во Львове.

Сегодня, 2 сентября, в рамках третьего тура украинской премьер-лиги во Львове прошел футбольный поединок между командами "Рух" (Львов) и "Шахтер" (Донецк).

Перед матчем шоумен и певец Юлик проникновенно исполнил Гимн Украины.

JULIK

Перед публикой он предстал в красивой вышиванке и патриотической куртке от украинского дизайнера Oleg Sadnytskyy с изображением дерева с сине-желтыми птицами.

"Петь Гимн Украины – это зов каждого украинца. Эта песня пронесла немалую историю, она объединяет и наполняет всех гордостью за свою страну. Для меня честь исполнить государственный Гимн на чемпионате Украины по футболу. Вместе мы сила", — написал артист в Instagram.

Подписчикам артиста очень понравилось его исполнение Гимна.

"До слез. Это исполнение впало в сердце", "Муравьи бегут и не проходят. Однозначно одно из лучших исполнений", "Молодец Юлик. Наша песня — наше оружие! Так держать", — написали фолловеры.

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