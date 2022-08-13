В вышиванке и роскошном венке: Екатерина Бужинская в свой день рождения продемонстрировала патриотический образ

Артистка призналась, что лучшим подарком для нее будет победа, мир и расцвет Украины.

Сегодня, 13 августа, у Екатерины Бужинской день рождения. По этому случаю артистка опубликовала в Instagram очень красивый портрет, исполненный в патриотических цветах. Автором иллюстрации выступила Mosyakart.

Екатерина предстала на фоне национального орнамента в вышиванке и роскошном цветочном венке. Ее аутфит дополнила прическа с локонами и невероятно красивый взгляд с голубыми глазами. Перед ней изображен микрофон.

Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Фотографию Бужинская дополнила постом, в котором поблагодарила всех за поздравления и поблагодарила ЗСУ и всех, кто защищает нашу страну и приближает победу. Она также призналась, что лучшим подарком для нее будет победа Украины, мир и расцвет Родины.

"Сегодня особый день в моей жизни – день моего рождения. Конечно, хотелось бы праздновать его в Украине, в огромном теплом кругу близких и друзей. Но война изменила нашу жизнь и приоритеты, оторвала нас от родной земли. Неизменными для меня остаются и делают меня счастливой любовь моей семьи, моих трех детишек, творчество и ваше внимание, стараюсь быть максимально полезной, поддерживать украинцев в Болгарии, доносить правдивую информацию и нести украинскую песню в мир!

Благодарю вас, друзья, за множество искренних поздравлений, замечательных пожеланий и подарков, которые получаю из разных уголков планеты! Но в этом году впервые мечтаю о единственном подарке – такой ожидаемой и необходимой всем украинцам победе!!!

Прежде всего сегодня хочу видеть свою Родину мирной и независимой, богатой и цветущей и с гордостью наблюдаю, как мои земляки и неравнодушные люди со всего мира направляют свои моральные, духовные и финансовые силы на приближение этого важного события. Большая благодарность и низкий поклон нашим героям из ВСУ, которые мужественно защищают украинские границы, а также спасателям ГСЧС, врачам, волонтерам, воинам культурного фронта – каждому, кто в Украине и за ее пределами делает все возможное для победы. Слава Украине!!! Героям Слава!!!" – написала артистка.

Напомним, на детском фестивале United Kids Festival в Болгарии Бужинская продемонстрировал патриотический аутфит. На Кате было сине-желтое длинное платье от украинского бренда Polivik. Платье имело пикантное декольте, разрез и накидку в виде рукав-крыльев.

Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

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