В вышиванке и с пасхальной корзинкой: Павел Зибров показал красивое фото

Артист сфотографировался по дороге в церковь.
Павел Зибров опубликовал в Instagram фотографию, на которой он запечатлен с пасхальной корзинкой. Одет артист в красивую вышиванку и стеганную куртку.
"Христос Воскрес! Желаю, чтобы Воскресение Христово принесло новую надежду и силу для осуществления всех мечтаний и замыслов, а также долгожданную Победу Украине! Добра, здоровья, изобилия и мира вам и вашим домам!" – пожелал артист.
Напомним, первая леди Елена Зеленская поздравила православных верующих с Воскресением Христовым.
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