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В вышиванке и с пасхальной корзинкой: Павел Зибров показал красивое фото

В вышиванке и с пасхальной корзинкой: Павел Зибров показал красивое фото

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
813
Время на прочтение
1 мин
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В вышиванке и с пасхальной корзинкой: Павел Зибров показал красивое фото

Павел Зибров / Фото: Instagram Павла Зиброва

Артист сфотографировался по дороге в церковь.

Павел Зибров опубликовал в Instagram фотографию, на которой он запечатлен с пасхальной корзинкой. Одет артист в красивую вышиванку и стеганную куртку.

Павел Зибров / © Instagram Павла Зиброва
Павел Зибров / Фото: Instagram Павла Зиброва

"Христос Воскрес! Желаю, чтобы Воскресение Христово принесло новую надежду и силу для осуществления всех мечтаний и замыслов, а также долгожданную Победу Украине! Добра, здоровья, изобилия и мира вам и вашим домам!" – пожелал артист.

Напомним, первая леди Елена Зеленская поздравила православных верующих с Воскресением Христовым.

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Дата публикации
Просмотры
813
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