В вышиванке и с плакатом: Сьюзан Сарандон вышла на страйк в Нью-Йорке

В Америке продолжается забастовка сценаристов в актеров. Одной из тех, кто вышел на улицы была оскароносная актриса Сьюзан Сарандон.

76-летняя звезда удивила своим образом, поскольку появилась на улице в белой блузке очень похожей на украинскую вышиванку.

Это была блуза с длинными рукавами и V-образным вырезом украшенным оборками. Также на вышиванке Сьюзан был узор крестиком красными нитями.

Сьюзан Сарандон / Фото: Getty Images

Образ актриса дополнила красными штанами, ярким макияжем и несколькими украшениями.

Сьюзан Сарандон / Фото: Getty Images

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