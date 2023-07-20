В вышиванке и с плакатом: Сьюзан Сарандон вышла на страйк в Нью-Йорке

Известная актриса появилась в украинском образе.
В Америке продолжается забастовка сценаристов в актеров. Одной из тех, кто вышел на улицы была оскароносная актриса Сьюзан Сарандон.
76-летняя звезда удивила своим образом, поскольку появилась на улице в белой блузке очень похожей на украинскую вышиванку.
Это была блуза с длинными рукавами и V-образным вырезом украшенным оборками. Также на вышиванке Сьюзан был узор крестиком красными нитями.
Образ актриса дополнила красными штанами, ярким макияжем и несколькими украшениями.
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