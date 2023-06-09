В вышиванке, камуфляже и экстравагантном головном уборе: Екатерина Бужинская продемонстрировала красивый образ

Екатерина Бужинская продемонстрировала фолловерам в Instagram роскошный образ непокоренной украинки от дизайнера Валентины Шилейко.

На снимках певица предстала в вышиванке, поверх которой с одной стороны был надет камуфляжный жакет, и красной юбки со шлейфом.

Екатерина Бужинская/Фото Мирослава Боднар

Аутфит Екатерина дополнила интересным красным головным убором, украшенным цветами, фигурами на военную тематику – там были военные, вертолет и истребитель, а также с белыми и черными лентами с вышитыми цветами.

На шее у артистки был красивый гердан, а в руках она держала сноп пшеницы. Прическа с локонами и макияж с розовой помадой завершили ее очаровательный лук.

Екатерина Бужинская/Фото Мирослава Боднар

Напомним, 28 июня в столичном КВЦ "Парковый" состоится концерт Екатерины Бужинской и Михаила Грицкана в сопровождении музыкальной группы "Гранд". Выступление пройдет в рамках их Всеукраинского тура "Воля".

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