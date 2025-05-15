В вышиванке-кимоно и голубом платье: Оля Цибульская продемонстрировала красивый образ

Оля Цибульская / © Instagram Оли Цибульськой

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Оля Цибульская сегодня, 15 мая, во всемирный День вышиванки опубликовала фотографии с красивой студийной фотосессии.

Перед объективом фотокамеры певица предстала в нежном образе. На ней была стильная вышиванка-кимоно с поясом на талии от украинского бренда Kod kapsula. Ее Оля скомбинировала с голубым платьем макси.

Оля Цибульская / © Instagram Оли Цибульськой

Артистка заплела волосы вместе с персиковыми и белыми лентами в длинные косы, а также сделала нежный макияж.

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Оля Цибульская / © Instagram Оли Цибульськой

На одном из снимков Цибульская держит в руках свою книгу «ЦвіТИ! або Як полюбити ту, що в дзеркалі».

Оля Цибульская / © Instagram Оли Цибульськой

«Каким цветом вышита твоя рубашка? Говорят, у каждой женщины есть вышиванка, которую она носит на праздник. Но есть и другое — внутреннее. Та, которую не видно, но которая держит в самые плохие дни. Ее не вышила бабушка. Ее вышила жизнь. Каждый шов это когда не сломалась. Каждый цветок – где выжил и расцвел. Каждый узор – это память, которую не стереть. И сегодня, когда мы одеваем вышиванки, мы не просто празднуем. Мы надеваем силу рода. И говорим миру: "Мы - не тренд. Мы - нация, которая не исчезает. Мы - украинцы"" - написала Оля в посте.

Оля Цибульская / © Instagram Оли Цибульськой

Напомним, Оля Цибульская на своей встрече-вдохновении появилась в костюме травяного оттенка с 3D-цветами на блузке и салатовом жакете.