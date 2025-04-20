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- Шоу-бизнес
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В вышиванке с кружевом: Оксана Пекун исполнила пасхальную песню и показала огромную писанку
Народная артистка Украины поздравила украинцев с Пасхой.
Оксана Пекун опубликовала на своей странице в Instagram видео, на котором исполнила пасхальную песню.
«Христос Воскрес! Христос Воскрес! Радуйтесь искренне ныне, дал Бог счастье всей семье, дал Бог радость с небес! Христос Воскрес! Христос Воскрес!» — спела Оксана Пекун.
А еще артистка показала огромную писанку, созданную в технике пэчворк. Она украшена разноцветными лоскутками ткани.
«Это необычная писанка. Это пэчворк. Ее изготовили мастера Винницкого государственного педагогического университета. Представляете, сколько работы? Но ведь какая это красота! С праздником! С Пасхой!» — сказала певица.
На видео Оксана Александровна предстала в красивой белой рубашке, украшенной цветной вышивкой и черным кружевом. На плечах были прозрачные сетчатые вставки. Верх артистка скомбинировала с черными брюками.
Напомним, Оксана Пекун рассказала Николасу Карми, сколько стоит ее лук.