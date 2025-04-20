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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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В вышиванке с кружевом: Оксана Пекун исполнила пасхальную песню и показала огромную писанку

Народная артистка Украины поздравила украинцев с Пасхой.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Оксана Пекун

Оксана Пекун

Оксана Пекун опубликовала на своей странице в Instagram видео, на котором исполнила пасхальную песню.

«Христос Воскрес! Христос Воскрес! Радуйтесь искренне ныне, дал Бог счастье всей семье, дал Бог радость с небес! Христос Воскрес! Христос Воскрес!» — спела Оксана Пекун.

А еще артистка показала огромную писанку, созданную в технике пэчворк. Она украшена разноцветными лоскутками ткани.

«Это необычная писанка. Это пэчворк. Ее изготовили мастера Винницкого государственного педагогического университета. Представляете, сколько работы? Но ведь какая это красота! С праздником! С Пасхой!» — сказала певица.

На видео Оксана Александровна предстала в красивой белой рубашке, украшенной цветной вышивкой и черным кружевом. На плечах были прозрачные сетчатые вставки. Верх артистка скомбинировала с черными брюками.

Напомним, Оксана Пекун рассказала Николасу Карми, сколько стоит ее лук.

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