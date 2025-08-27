В вышиванке цвета сливочного масла и с яркими цветами: красивый образ Ярославы Магучих

Ярослава Магучих

Ярослава Магучих на днях, в День Независимости Украины, опубликовала в Instagram фотографию своего красивого аутфита в национальном наряде.

Спортсменка была запечатлена в стильной вышиванке трендового цвета сливочного масла и с яркой цветочной вышивкой. Рубашка имела V-образный вырез, пышные рукава и маленькие пуговицы. Верх она скомбинировала с черным низом.

Ярослава сделала яркий макияж с красной помадой и патриотическими желто-голубыми тенями и аккуратную прическу "Мальвина". Магучих украсила уши золотыми серьгами-колосками, шею - цепочкой-колоском, а на руке были часы. Лук она завершила белой сумкой.

"34 года независимости. 34 года борьбы за этот статус. 34 года непокорности.

Спасибо каждому защитнику и каждой защитнице за отвагу, силу духа и бесстрашие. Украина стоит благодаря вам. Но в силах каждого гражданина - поддерживать армию и становиться частью будущей победы. Давайте делать это вместе. Ежедневно. Независимо большой донат или маленький. Ведь только благодаря единству мы сможем победить", - написала Ярослава в посте.