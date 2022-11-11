В высоких ботфортах и платье бананового цвета: Эмили Блант в ярком образе появилась на улицах города

Эмили Блант попала в объективы папарацци на улицах в Нью-Йорке. Звезда выглядела ярко. На ней было платье миди от бренда Camilla бананового цвета из жатой ткани с разрезом и вырезами на спине. Оно отлично сидело на стройной фигуре актрисы.

Эмили Блант / Фото: Getty Images

Наряд Эмили дополнила очень высокими бежевыми замшевыми ботфортами на шпильках от Casadei Blade.

Укладка с локонами, макияж, золотые элегантные серьги и золотые кольца завершили эффектный лук Блант.

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