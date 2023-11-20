В высоких казаках и шляпе: победительница "Холостяка-11" устроила фотосессию в парке КПИ

Победительница реалити-шоу "Холостяк-11" - Анна Богдан - опубликовала в Instagram результат фотосессии, которая состоялась в парке Киевского политехнического института – излюбленном месте киевских фотографов.

Девушка была одета в черный жакет, лосины, высокие черные сапоги-казаки и светлую шляпу, под которую повязала на голову пестрый платок. Талию Богдан подчеркнула стильным ремнем с металлической петлей, а в макияже сделала акцент на глаза.

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Напомним, ранее Анна Богдан в платье с высоким разрезом похвасталась стройными ногами. Перед объективом фотокамеры она соблазнительно позировала в сексуальном черном платье с вырезом в зоне декольте, на плече и с одним рукавом-перчаткой.

Анна Богдан / Фото: Instagram Анны Богдан

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