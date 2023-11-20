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В высоких казаках и шляпе: победительница "Холостяка-11" устроила фотосессию в парке КПИ

Автор
Юлия Кудринская
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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В высоких казаках и шляпе: победительница "Холостяка-11" устроила фотосессию в парке КПИ

Анна Богдан устроила фотосет в парке КПИ / Фото: Instagram Анны Богдан

Девушка устроила стильный фотосет в киевском парке.

Победительница реалити-шоу "Холостяк-11" - Анна Богдан - опубликовала в Instagram результат фотосессии, которая состоялась в парке Киевского политехнического института – излюбленном месте киевских фотографов.

Девушка была одета в черный жакет, лосины, высокие черные сапоги-казаки и светлую шляпу, под которую повязала на голову пестрый платок. Талию Богдан подчеркнула стильным ремнем с металлической петлей, а в макияже сделала акцент на глаза.

(листайте фото вправо)

Напомним, ранее Анна Богдан в платье с высоким разрезом похвасталась стройными ногами. Перед объективом фотокамеры она соблазнительно позировала в сексуальном черном платье с вырезом в зоне декольте, на плече и с одним рукавом-перчаткой. 

Анна Богдан / © Instagram Анны Богдан
Анна Богдан / Фото: Instagram Анны Богдан

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Дата публикации
Просмотры
312
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