В ярких брюках и кроп-топе: веселая Ванесса Хадженс на съемках рекламы

Девушка выбрала яркий образ и была в отличной настроении.

Актриса Ванесса Хадженс попала под прицел папарацци в Лос-Анджелесе, когда снимала рекламу напитка своего собственного бренда Caliwater. Звезда мюзикла "Тик-так, бум!", который в этом году получил несколько номинаций на "Оскар", была одета в зеленый кроп-топ на бретельках и брюки в коричневый принт. Дополнили образ актрисы кроссовки на платформе, рюкзак и солнцезащитные очки, принт которых перекликивался с тем, что был на ее штанах.

Ванесса Хадженс / Getty Images

Также Ванесса надела оригинальное украшение на шею с жемчужинами, а ее руку украшало несколько золотых браслетов The Love Bracelet от Cartier. Волосы, которые были немного осветлены, девушка уложила в объемные локоны.

Ванесса Хадженс / Getty Images

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