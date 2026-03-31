В ярких колготках и кожаной мини-юбке: 68-летнюю Шерон Стоун сфотографировали папарацци

Шерон Стоун / © Getty Images

Актриса попала под прицел фотографов в Нью-Йорке, куда, вероятно, прилетела для продвижения нового сезона сериала «Эйфория», в котором сыграла. Это шоу возвращается на экраны после четырехлетнего перерыва с третьим сезоном, который стартует уже 12 апреля. Многие поклонники считали, что сериал обречен никогда не иметь завершения, но шоу не только сняли, но и привлекли к нему такие громкие имена, как Стоун.

68-летняя актриса выглядела потрясающе и оделась ярко. Шэрон сочетала кожаную мини-юбку, пальто и черные ботильоны с терракотовой классической водолазкой и яркими колготками в геометрический принт. Образ Стоун дополнила также легкой шапкой, очками и сумкой.

Днем ранее ее также сфотографировали, но в плаще и с сумкой Dolce & Gabbana, которую актриса украсила платком от известного французского бренда Hermès.

Кстати, платок, который актриса завязала на сумку — редкий и считается коллекционным. Автором рисунка на нем является Юбер де Ватриган. Платок называется Plaza de Toros и изображена на нем коррида. Платок был впервые выпущен в 1993 году и еще раз перевыпущен в 1997 году.