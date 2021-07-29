В ярких костюмах от Gucci: победители "Евровидения" Maneskin получили награду в Риме

Предлагаем рассмотреть наряды новоиспеченных итальянских суперзвезд.

Победители песенного конкурса "Евровидение" итальянская группа Maneskin продолжает собирать призы в свою копилку. На этот раз артисты были удостоены главной награды Рима - Lupa Capitolina (Капитолийской волчицы), которая является символом этого города.

Вручила награду Maneskin мэр города Вирджиния Раджи в одном из залов Дворца сенаторов, сейчас там мэрия.

Maneskin / Associated Press

Перед награждением Виктория Де Анджелис, Дамиано Давид, Итан Торкио и Томас Раджи немного позировали для фото и стоит отметить, что артисты в этот раз выбрали образы не от бренда Etro, который шил им наряды для "Евровидения", а с ног до головы были одеты в Gucci.

Maneskin / Associated Press

Виктория выбрала костюм с ярким принтом и удлиненным жакетом, под который надела полупрозрачное черное бюстье. Дополнили образ единственной девушки в этом коллективе черные туфли на массивной подошве, сумка и насыщенный макияж смоки айс.

Maneskin / Associated Press

Дамиано выбрал вельветовый брючный костюм терракотового цвета, туфли на небольшом каблуке, а в руке у него тоже была сумка. Эффектно смотрелся макияж глаз и серьга в виде креста в ухе. Этот образ напомнил немного аутфит Гарри Стайлса на BRIT Awards.

Maneskin / Associated Press

Итан отдал предпочтение бежевому образу с монограммой на брюках. Свой костюм он разбавил желтой рубашкой и ботинками со змеиной кожи.

А вот Томас был облачен в вещи с животным принтом. В частности на нем была плотная серая рубашка и коричневые брюки со змеиным принтом, а также ботинки. Под рубашку Томас надел кремовую блузу с воланом у запястья и бантом на шее.

После награждения участники группы встретились в отельном номере с журналистами Associated Press и в небольшом интервью рассказали, как они планируют использовать свою новообретенную славу, ну и конечно же, вспомнили о моде.

"Мы можем свободно носить то, что заставляет нас чувствовать себя хорошо, и мы также пытаемся дать понять, что стираем все эти стереотипы между гендерными нормами и прочим. Мы считаем, что носить то, что вам нравится, - это нормально", - сказала басистка Виктория Де Анжелис.

Maneskin / Associated Press

В интервью и своими образами артисты еще раз напомнили, что используют накрашенные ногти, яркие костюмы, подводку для глаз и снимают провокационные клипы, чтобы бросить вызов гендерным стереотипам, которые существуют в мире.

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