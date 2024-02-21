В ярких мини и с пышной прической: роскошная Жизель Бундхен похвасталась стройными ногами

Модель появилась в весенней промокампании известного бренда.
43-летняя бразильская супермодель – Жизель Бундхен – стала главной звездой весенней коллекции французского бренда Balmain. Стилисты подобрали для нее яркие запоминающиеся образы.
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Звезда примерила мини-платье, расшитое цветами из кристаллов, кожаное мини с цветочными аппликациями, зеленый ромпер с откровенным декольте, корсет в сочетании с пышной юбкой с флористическим принтом, а также розовое мини-платье с принтом polka dot. К каждому образу была подобрана сумка от Balmain.
На лице Жизель был макияж в натуральных оттенках, а волосы ее – уложены в пышные локоны.
Напомним, ранее красотку Жизель Бундхен запечатлели по пути на ужин. Она появилась на празднике, организованном лос-анджелесским джинсовым брендом Frame. Модель надела длинный кожаный плащ от Frame за 2798 долларов из мягкой кожи ягненка и обула высокие кожаные сапоги на каблуках.
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