В ярких мини и с пышной прической: роскошная Жизель Бундхен похвасталась стройными ногами

43-летняя бразильская супермодель – Жизель Бундхен – стала главной звездой весенней коллекции французского бренда Balmain. Стилисты подобрали для нее яркие запоминающиеся образы.

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Звезда примерила мини-платье, расшитое цветами из кристаллов, кожаное мини с цветочными аппликациями, зеленый ромпер с откровенным декольте, корсет в сочетании с пышной юбкой с флористическим принтом, а также розовое мини-платье с принтом polka dot. К каждому образу была подобрана сумка от Balmain.

На лице Жизель был макияж в натуральных оттенках, а волосы ее – уложены в пышные локоны.

Напомним, ранее красотку Жизель Бундхен запечатлели по пути на ужин. Она появилась на празднике, организованном лос-анджелесским джинсовым брендом Frame. Модель надела длинный кожаный плащ от Frame за 2798 долларов из мягкой кожи ягненка и обула высокие кожаные сапоги на каблуках.

Жизель Бундхен / Фото: Getty Images

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