В ярких нарядах и с пышными рыжими волосами: Мелисса Маккарти снимается в ремейке старой комедии

Похоже, что в рождественско-новогодний сезон нас ждет новая комедия с участием актрисы Мелиссы Маккарти, поскольку на этой неделе ее и Паапа Эссьеду заметили фотографы во время съемок нового фильма. Актеры работают над ремейком картины 1991 года "Бернард и джинн" - комедии вдохновленной книгой "Тысяча и одна ночь". По сюжету, главный герой - трудоголик, который находит волшубную лампу с джином, который может исполнять желания.

Вероятно, сюжет ремейка будет близок к оригинальному фильму, но джина в этот раз сыграет Мелисса, а действие будет происходить в Нью-Йорке.

Во время съемок актриса продемонстрировала два очень ярких образа. Это был наряд с ярким пальто-кейпом и кожаными перчатками невероятно модного розового оттенка.

Мелисса Маккарти и Паапа Эссьеду / Фото: Getty Images

Также актрису подловили в образе джина, ведь на ней были широкий штаны, богато расшитая жилетка и рубашка с вышивкой. Особое внимание привлекли синие туфли с закрученными носками и золотые украшения.

Мелисса Маккарти / Фото: Getty Images

Напомним, что совсем скоро с участием Маккарти также выходит фильм "Русалочка", где она сыграет морскую ведьму Урсулу.

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