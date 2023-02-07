В ярких образа: папарацци сфотографировали звезд продолжения "Секса в большом городе" на съемках

В понедельник рабочая неделя началась и у офисных работников, и у звезд сериала "Секс в большом городе", которые сейчас снимаются в сиквеле. 57-летняя актриса Кристин Дэвис попала под прицел фотографов на улице Нью-Йорка со своим экранным мужем Эваном Хэндлером, пара шла, держась за руки.

На Кристин, которая в сериале исполняет роль Шарлотты Йорк, было красивое красное платье с широким поясом, который украшала красная клубника. Наряд был длины миди и с плиссировкой на юбке.

Образ костюмеры сериала дополнили плетеной сумкой и туфлями с цветочным принтом. Хэндлер же был в классическом для своего персонажа наряде - синем костюме, галстуке и голубой рубашке.

Съемки сериала "И просто так..." / Фото: Getty Images

Также под прицел фотографов попала еще пара звезд - Николь Ари Паркер и Кристофер Нил Джексон, которые в "И просто так…" играют супругов. Николь выбрала яркий образ, в котором сочетала кофту от Louis Vuitton, штаны с цветочным принтом и оригинальную желтую сумку. Шею звезды украшал платок. Нил же выбрал костюм, светлую рубашку и стильные коричневые туфли.

Съемки сериала "И просто так..." / Фото: Getty Images

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