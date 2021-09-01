В ярких образах: Кристин Дэвис и Николь Ари Паркер на сьемках сериала And Just Like That...

В ярких образах: Кристин Дэвис и Николь Ари Паркер на сьемках сериала And Just Like That...

Действие в этом сериала будет происходить спустя 20 лет после событий "Секса в большом городе".

В Нью-Йорке продолжается работа над сериалом And Just Like That... (И просто так…), который станет продолжением "Секса в большом городе". В шоу появится почти все герои из оригинального сериала, но также шоуранеры решили удивить и новыми актерами. В частности одну из главных ролей в сериале исполнит 50-летняя актриса Николь Ари Паркер. Она якобы займет место четвертой подруги, которую в "Сексе и городе" играла ранее Ким Кэттролл.

Во время съемок нового эпизода в Нью-Йорке Николь и Кристин Дэвис заметили на улице. Обе актрисы были одеты очень ярко и эффектно.

Кристин Дэвис и Николь Ари Паркер / Getty Images

Например, Николь была в блейзере и шортах от Max Mara, босоножках Saint Laurent, на плече у нее висела сумка от Louis Vuitton, а на глаза она надела солнцезащитные очки от Linda Farrow.

Николь Ари Паркер / Getty Images

Для Кристин костюмеры подобрали наряд с желтой юбкой от Zac Posen, белой блузы с рукавами-фонариками от бренда Anne Fontaine. Завершали образ актрисы желтые туфли от Manolo Blahnik и сумка Dior.

Кристин Дэвис / Getty Images

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