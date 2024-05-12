В ярких розовых сапогах: Сара Джессика Паркер под прицелом папарацци на съемках

Кэрри Брэдшоу возвращается на экраны, но во время перерывом в работе можно рассматривать и образы Сары Джессики.

В Нью-Йорке стартовали съемки третьего сезона сериала "И просто так..." и уже 10 мая актриса Сара Джессика Паркер попала под прицел фотографов в ярком образе, который включал мятную блузу и многослойную розовую юбку.

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Однако это еще не все снимки сделанные папарацци в тот день, поскольку также Паркер подловили в перерыве. Актриса выходила со своего трейлера и направлялась, прячась под зонтом, на съемочную площадку.

Сара Джессика была одета в свои любимые серые спортивные штаны, которые подвернула, чтобы показать невероятно нежные розовые сапоги со складками. Дополнила она их кардиганом и кофтой. Через плечо у нее висела черная сумка.

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Первые кадры третьего сезона сериала "И просто так…", который является продолжением легендарного "Секса в большом городе", появились спустя неделю после того, как актеры показали свои сценарии в соцсети и анонсировали начало работы.

Фото: Instagram

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