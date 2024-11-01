В ярких рубашках и с улыбкой: Павел Зибров представил клип на песню "Будьте ви щасливі"

Легенда украинской эстрады Павел Зибров представил свою новую видеоработу на песню "Будьте ви щасливі" из нового альбома "Любов може все".

Эта композиция полюбилась слушателям своим искренним текстом и теплыми пожеланиями счастья, здоровья и любви каждому человеку, а теперь она получила визуальное воплощение, которое еще больше подчеркивает его глубину.

"Песня призывает к единству и напоминает о важности простых человеческих ценностей. Во времена, когда обществу особенно нужна надежда и вера в светлое будущее, такие песни становятся источником вдохновения и моральной поддержки", – сказал Зибров.

Видеоклип отличается искренностью и душевной атмосферой, снятый в насыщенных тонах, гармонично сочетающийся с драйвовой музыкой. В кадре Павел Николаевич в ярких рубашках гуляет по городу и обращается к украинцам с теплыми словами, даря улыбку и объятия.

Режиссером работы стала дочь артиста – Диана Зиброва. На протяжении нескольких лет, именно Диана делает mood video и клипы народному артисту.

Павел Зибров с дочерью Дианой

Клип "Будьте ви щасливі" уже доступен на официальном YouTube-канале Павла Зиброва.

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