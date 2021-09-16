В ярких шортах и рубашке: Сара Джессика Паркер попала под прицел в Нью-Йорке

Сара Джессика Паркер после непродолжительного перерыва вернулась к съемкам сериала And Just Like That... в Нью-Йорке.
Это продолжение культового сериала "Секс в большом городе", в котором снимается три подруги – Синтия Никсон, Сара Джессика Паркер и Кристин Дэвис, играют они героиню Миранду, Кэрри и Шарлотту.
На новых фото папарацци героиня Кэрри Брэдшоу предстала в кадре в кудрявой прической и в клетчатом костюме, состоящем из широких шорт с объемной рубашки. Через плечо у Сары висела рыжая сумка кросс-боди, а обута она была в кожаные мюли на высоких каблуках. На запястье у актрисы был браслет, а на лице солнцезащитные очки со светлыми стеклами. Ее сфотографировали, когда она садилась в автомобиль.
Ранее мы показывали другие кадры Сары Джессики и ее коллег со съемок в Нью-Йорке. Как снимают сериал, смотрите больше в нашей галерее.
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