В ярких шортах и рубашке: Сара Джессика Паркер попала под прицел в Нью-Йорке

В ярких шортах и рубашке: Сара Джессика Паркер попала под прицел в Нью-Йорке

Сара Джессика Паркер после непродолжительного перерыва вернулась к съемкам сериала And Just Like That... в Нью-Йорке.

Это продолжение культового сериала "Секс в большом городе", в котором снимается три подруги – Синтия Никсон, Сара Джессика Паркер и Кристин Дэвис, играют они героиню Миранду, Кэрри и Шарлотту.

Сара Джессика Паркер и Синтия Никсон / Getty Images

На новых фото папарацци героиня Кэрри Брэдшоу предстала в кадре в кудрявой прической и в клетчатом костюме, состоящем из широких шорт с объемной рубашки. Через плечо у Сары висела рыжая сумка кросс-боди, а обута она была в кожаные мюли на высоких каблуках. На запястье у актрисы был браслет, а на лице солнцезащитные очки со светлыми стеклами. Ее сфотографировали, когда она садилась в автомобиль.

Сара Джессика Паркер / Getty Images

Ранее мы показывали другие кадры Сары Джессики и ее коллег со съемок в Нью-Йорке. Как снимают сериал, смотрите больше в нашей галерее.

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Актеры на сьемках сериала And Just Like That... в Нью-Йорке (30 фото)

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