В ярких туфлях и кружевных перчатках с перьями: эффектная Анна Саливанчук на премьере фильма

Анна Саливанчук

Анна Саливанчук посетила премьерный показ фильма «Аббатство Даунтон: Градиозный финал», который состоялся в кинотеатре «Оскар» в Киеве.

Анна Саливанчук/Фото David Neparidze

На мероприятии актриса предстала в стильном образе, в котором сочетались классика и авангардность. На Анне был черный костюм, состоящий из прямых брюк и жилета с V-образным вырезом, который она дополнила элегантными черными кружевными перчатками с перьями. Обута звезда была в синие сатиновые остроносые туфли на высоких шпильках.

Анна Саливанчук/Фото David Neparidze

Аутфит Саливанчук дополнила лук акцентными аксессуарами: синим ожерельем с кисточками и брошью с камнями и синими перьями. На ней также были красивые серьги и кольца. Актриса собрала волосы в хвост и сделала нежный макияж.

Анна Саливанчук/Фото David Neparidze

О фильме:

«Аббатство Даунтон: Градиозный финал» — это возвращение мирового кинематографического феномена. Действие ленты происходит в начале 1930-х годов — для персонажей сериала и предыдущих фильмов это период перемен: социальных, экономических, культурных. Старинное поместье Даунтон вступает в новую эпоху. Фильм стал финальным во франшизе «Аббатство Даунтон» — завершает историю семьи Кроули и их слуг после шести сезонов телесериала и двух предыдущих фильмов. Каждому из героев придется выбирать: оставаться в прошлом или адаптироваться к изменениям. Здесь раскрывается тема времени, традиций, наследия и вызовов новой эпохи.

Прокат фильма в украинских кинотеатрах продолжается.