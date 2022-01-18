В ярко-малиновом костюме: эффектная Хайди Клум прогулялась по Беверли-Хиллз

Немецко-американская манекенщица была запечатлена папарацци в Беверли-Хиллз.
48-летняя блондинка прогуливалась по знаменитой торговой улице Родео Драйв, одетая в ярко-малиновый костюм, состоящий из укороченного топа, брюк-клеш и удлиненного жакета. Образ модели дополняли розовые солнцезащитные очки, красные туфли-лодочки на каблуках и красный маникюр. У Хайди были распущены длинные волосы, а в ушах сверкали золотые серьги-клипсы.
Рядом с Хайди шел ведущий Тим Ганн, они приехали на съемки третьего сезона шоу американского реалити-шоу Making the Cut.
В своем Instagram Хайди Клум также опубликовала фото с этого мероприятия и небольшое видео для поклонников.
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