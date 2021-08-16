В ярко-розовом мини: Alyosha опубликовала новые снимки из отпуска

35-летняя певица Alyosha поделилась еще несколькими снимками, которые сделала во время отдыха на Кипре.

В отпуск артистка летала с мужем Тарасом Тополей и тремя детьми. Но фолловерам показывала всего несколько кадров с прогулки и одно пляжное фото, где была запечатлена только с сыновьями.

Теперь Alyosha опубликовала фото в ярком коротком платье, похваставшись отличной фигурой и стройными ногами. Платье розового цвета отлично подчеркивает бронзовый загар на коже певицы. В подписи под фотографиями Alyosha написала:

Alyosha / instagram.com/alyoshasinger

"Каждая женщина цветет от счастья! Но иногда, чтобы поднять настроение и расцвести, нам нужно красивое платье. Согласны, девушки?"

Alyosha / instagram.com/alyoshasinger

Днем ранее знаменитость показывала фотографию, сделанную в ТРЦ Gulliver, куда приехала также в миниатюрном платье, но насыщенного синего цвета, сочетая наряд с обувью на высоких каблуках.

Alyosha / instagram.com/alyoshasinger

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