В ярко-розовом мини со стразами: Пэрис Хилтон сходила на вечеринку в честь своей новой косметики

Перед камерами она появилась в любимом образе.

Пэрис Хилтон - одна из самых известных и скандальных знаменитостей в мире, которая прославилась не только реалити-шоу и яркими нарядами, но также и линейкам парфюмерии косметики. В этом месяце звезда анонсировала выход коллаборации Paris Hilton x Tan-Luxe - средств для автозагара, а также организовала по такому поводу грандиозную вечеринку.

Хилтон появилась перед камерами своего мероприятия в гламурном розовом мини-платье с длинными рукавами, высокой горловиной и вырезами на животе. Наряд был полностью усыпан стразами, а также его украшала небольшая драпировка и немного удлиненная ткань сбоку на юбке. Дополнила образ Хилтон розовыми туфлями, ярким макияжем и французским маникюром.

Волосы она распустила, добавила к луку серьги в виде звезд, а также розовые имиджевые очки.

Пэрис Хилтон / Фото: Getty Images

Также знаменитость выпустила рекламу средства и сама в ней снялась в разных образах.

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