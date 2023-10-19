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В ярко-розовом наряде и с легким макияжем: Гвинет Пэлтроу очаровала ярким образом на презентации косметики

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
132
Время на прочтение
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В ярко-розовом наряде и с легким макияжем: Гвинет Пэлтроу очаровала ярким образом на презентации косметики

Гвинет Пэлтроу / Фото: Getty Images

51-летняя знаменитость выбрала яркий лук для своего появления на публике.

Гвинет Пэлтроу помимо успешной актерской карьеры в Голливуде зарекомендовала себя еще и как бизнесвумен, основав компанию Goop, которая неоднократно подвергалась критике из-за спорной продукции, которую предлагала потребителям. Однако бизнес звезды до сих пор пользуется популярностью, и она даже запустила новую линию косметики по уходу за кожей Good.clean.goop, которую презентовала на днях в Санта-Монике.

На мероприятии Гвинет появилась в гламурном наряде розового оттенка, сочетав объемный оверсайз-свитер и длинную трикотажную юбку.

Этот Barbiecore образ она дополнила золотистыми босоножками на ремешках, простой прической и нежным лаконичным макияжем.

Гвинет Пэлтроу / © Getty Images
Гвинет Пэлтроу / Фото: Getty Images

Запуск нового продукта состоялся после того, как Пэлтроу заявила, что у нее нет никаких сомнений в том, чтобы навсегда покинуть центр внимания. Обладательница "Оскара" уже отошла от актерской деятельности - ее последним крупным фильмом был "Мстители: Финал" в 2019 году - и теперь она надеется вообще исчезнуть с радаров.

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Дата публикации
Просмотры
132
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