В ярко-розовом наряде со стразами: Элизабет Херли пришла на гала-вечер в очаровательном образе

Вероятно, у британской актрисы уже целая коллекция розовых платьев, поскольку ежегодно на протяжении многих лет она посещает благотворительный вечер Hot Pink Party BCRF Фонда исследования рака молочной железы в Нью-Йорке.

Элизабет Херли является послом кампании против рака молочной железы компании Estée Lauder с 1996 года.

Дресс-код вечеринки - розовый, поэтому она пришла на мероприятие в длинном наряде с рукавами и V-образным декольте этого цвета. На груди его украшала драпировка и стразы. Также стразы были на рукавах.

Юбку же украшал разрез, который также открывал ее ноги и позволял рассмотреть гламурные босоножки. Завершали образ прическа с объемными локонами, серьги-люстры и кольцо с огромным розовым камнем.

Элизабет Херли / Фото: Associated Press

Среди гостей этого мероприятия также появилась модельер Вера Вонг с дочерью Жозефиной. На мероприятии собрали 11 миллионов долларов.

Вера Вонг и Жозефина Беккер / Фото: Associated Press

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