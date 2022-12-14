В ярко-розовом образе: Алина Байкова поделилась красивым зимним луком

Это идеальный лук для прогулки в не очень прохладный зимний день.
Украинская супермодель Алина Байкова поделилась с подписчиками в Instagram своим ярким зимним образом. На новых фото и видео, которые девушка опубликовала в Stories, она была в образе ярко-розового цвета.
Алина сочетала милую шляпу от бренда Urban Outfitters с длинной эко-шубой TCFF.
Этот лук известная модель выбрала для прогулки в Storm King Art Center и похода за какао в Нью-Йорке. Поэтому она также надела джинсы с дырками от Gems Denim и стильные сапоги от украинского бренда Kachorovska.
Также очень оригинально и смело смотрелись в образе укороченная кофта и мини-сумка от PINKO.
К слову, розовый цвет всегда считался одним из самых несерьезных, но звезды все чаще показывают, что недооценивать этот оттенок не нужно. В этом году розовый стал новым черным и постоянно появляется на красных дорожках и светских вечеринках.
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