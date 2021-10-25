В ярко-розовом платье с бантом-шлефом: нежный образ Анны Кендрик на красной дорожке

В ярко-розовом платье с бантом-шлефом: нежный образ Анны Кендрик на красной дорожке

Для своего появления актрисы выбрала милый образ в нежном оттенке.

Американская актриса Анна Кендрик появилась на премьере второго сезона комедийного сериала "Личная жизнь". Мероприятие проходило в Нью-Йорке в DGA Theater.

Анна Кендрик / Getty Images

36-летняя актриса надела на мероприятие нежно-розовое мини-платье от бренда Lanvin без бретелей и с огромным бантом-шлейфом на спине. Свой наряд Анна дополнила черными босоножками с крупными брошками спереди, несколькими украшениями и нежным макияжем на лице. Волосы актрисы были собраны в высокий хвост.

Анна Кендрик / Getty Images

Кстати, недавно в образе от бренда Lanvin всех покорила Адель. Знаменитость появилась в коричнево-бордовом луке в своем новом клипе Easy On Me.

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