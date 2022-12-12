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В ярко-розовом total look от Valentino: Селену Гомес сфотографировали в Нью-Йорке

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
201
Время на прочтение
1 мин
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В ярко-розовом total look от Valentino: Селену Гомес сфотографировали в Нью-Йорке

Селена Гомес / Фото: Getty Images

Звезда выбрала самый модный цвет года.

30-летняя певица Селена Гомес появилась на публике в гламурном и трендовом образе - ярко-розовом наряде от бренда Valentino из коллекции осень-зима 2022.

Ее образ состоял из плотных лосин, удлиненного свитера и мини-юбки. Вязаные вещи были расшиты пайетками и бисером, которые красиво сверкали при свете.

Образ певица и актриса дополнила туфлями с ремешками на высоких платформах, а также прически с собранными волосами в стиле французской актрисы Брижит Бардо.

Селена Гомес / © Getty Images
Селена Гомес / Фото: Getty Images

Также у девушки был потрясающий макияж с идеально уложенными бровями, нежной помадой на губах и роскошными стрелками на глазах.

Селена Гомес / © Getty Images
Селена Гомес / Фото: Getty Images

Этот лук Селена выбрала для шоу Saturday Night Live, запись которого проходила в Нью-Йорке. В розовом образе она появилась в конце комедийного скетча по мотивам фильма "Отец невесты", где сыграла саму себя.

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Дата публикации
Просмотры
201
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