В ярко-желтом платье и с необычной сумкой: Ники Хилтон посетила вечеринку в Калифорнии

В ярко-желтом платье и с необычной сумкой: Ники Хилтон посетила вечеринку в Калифорнии

Свой яркий наряд она разбавила сверкающими аксессуарами.

Модница и светская львица Ники Хилтон вышла в свет в длинном ярко-желтом платье с каплевидным декольте и рукавами-накидкой. Этот образ девушка дополнила красивой укладкой в виде легких локонов и макияжем.

Завершили этот вечерний ансамбль серебристые туфли Manolo Blahnik и сумочка с цветком от Oscar de la Renta.

Ники Хилтон / Getty Images

Мероприятие, которое посетила Ники, было организовано брендом Cartier в Западном Голливуде, а пришла знаменитость на него в компании своих родителей Кэти и Ричарда Хилтонов.

Ники Хилтон / Getty Images

Похоже, аксессуары для этого образа Ники одолжила у своей мамы, ведь не так давно Кэти рассказывала о них в ролике для Footwear News.

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Стиль Ники Хилтон (21 фото)

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